Tugeva teise poolaja tõstis au sisse ka Viljandi HC peatreener Marko Koks. «Teine poolaeg on üks selle hooaja parimaid kolmkümmend minutit, seda eriti kaitses. Kui suudad kaitses seista, siis tulevad rünnakud sellega ise kaasa,» tõdes Koks. Ta tunnistas, et reedeõhtusele mängule mindi vastu üsna kahetiste tunnetega, arvestades, et rivistusest oli puudu mõni oluline lüli. «Natuke kahtlane oli küll, olime kahevahel: mitu nädalat polnud korralikke mänge olnud, niisamuti oli meil mõni puuduja. Seda arvestades ei osanudki arvata, mis saama hakkab.»