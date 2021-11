Inimestel on raha palju ning asjaolu, et selle väärtus kiiresti kahaneb, ärgitab seda varasemast kärmemalt kulutama. Kui eelmise suure majanduskriisi ajal oli mureks asjaolu, et majandus liigselt maha jahtus, siis nüüd pöörleb see liiga kiiresti ning kokkuvõttes ei pruugi tagajärjed paremaks kujuneda.