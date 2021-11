Vaktsiinibuss on Viljandis Vabaduse platsil teisipäeviti kella 16–19. Koroonavaktsiinid on Moderna, Pfizer ja Janssen.

"Gripivaktsiin jõuab bussidesse teisipäevast, seni on seda süstinud perearstid," ütles Viljandi haigla kommunikatsioonijuht Ene Veiksaar ning lisas, et käesoleval nädalal hakatakse lisaks bussile gripivaktsiini pakkuma igal reedel haigla peahoones.

Veiksaar rääkis, et kui inimene saab uue koroonavaktsiini doosi ning hakkab looma selle kohta uut tõendit, siis enne tuleb tal vana tõend kustutada.

"Andmed ei uuene automaatselt ning kui on vana kehtiv tõend, siis enne uut luua ei saa, kui vana on kustutatud," rääkis Veiksaar. "Viljandi haigla ülemineku tõttu uuele infosüsteemile võib viibida vaktsineerimisinfo sisestamine infosüsteemi, see ei pruugi jõuda sinna 24 tunni jooksul. Palume vabandust võimalike ebameeldivuste pärast."