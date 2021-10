Viljandi Hokiklubi juhatuse liige ja jäähalli vabatahtlik Timo Tints oli tööga juba hommikul pihta hakanud ning tõdes, et tagumise otsa jaoks jäi voolik esiti lühikeseks, kuid pärastlõunaks sai ka see väljaku pool veega kaetud. Nüüd tuli vee külmumist ootama jääda ning see võis aega võtta umbes paar tundi.