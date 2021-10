Eesti loomaarstide ühingu president Madis Leivits andis kauaaegsele Ekseko veterinaarile Ülle Eltermaale üle suure tunnustuse, milleks on Eesti loomaarstide ühingu elutööpreemia. FOTO: Erakogu

Ülle Eltermaa on Ekseko seafarmi veterinaar, kelle käe all on Eesti loomaarstide ühingu presidendi Madis Leivitsi sõnul enamik siinseid seakasvatuses tegutsevaid veterinaare koolitust saanud. Sel laupäeval pärjati veterinaaride aastakonverentsil Ülle Eltermaa Eesti loomaarstide ühingu elutööpreemiaga.