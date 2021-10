"See on pikk lugu," ütles Henn Pärn pärimise peale, kuidas ta üldse heitealadeni jõudis, sest tema välimus kõneleb, et ta on hoopis muu ala mees. "Olen ju tegelikult jooksja, aga tõmbasin omal jala ära ja see enam ei taastunud. Nii kui pakkudelt tõusen, kümme meetrit ja siis on kõik," nentis ta ja lisas, et jooksmine toob vana häda jälle välja.