Muidugi on hea, kui riik oma kodanikke usaldab. Ent reeglite kehtestamisel on mõte ainult siis, kui nende täitmist kontrollitakse. Eriti selliste reeglite puhul, mis ei ole veel kultuuriliselt kinnistunud, nagu turvavööga sõitmine või see, et tänaval ei jalutata rõivasteta. Kui palja silmaga on näha, et keegi kehtestatust kinni ei pea, tuleb kas korraldused tühistada või tagada nende täitmine järelevalve ja karistustega.