Täna tahan ma rääkida ilmast. Seni on tundunud, et see teema läheb alati ja kõigile korda. Eestis elamisest rääkides kerkib tihtilugu esile kiidulaul neljale aastaajale. Eks ole meie seas ka kliimapagulasi, aga üldiselt oleme eelistanud valjul häälel patriootlikkust väljendades väita ka seda, et pole midagi ilusamat päris kevadest, suvest, sügisest ja talvest. See on miski, milles oleme rahvusena alati enam-vähem ühel meelel olnud. Kui ekvaatoril on kogu aeg temperatuurid samasugused ning ööd-päevad ühepikkused, siis meil saab nii pimedust kui valgust, nii kõrvetavat päikest kui karget pakast.