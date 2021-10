Mul on üks hea tuttav, kes peab «Sõprade» seriaali täielikuks sitcom’ide tipuks. Peale seda tuleb tükk tühja maad ja siis mitte midagi, kui täpne olla. Ma ei vaidle vastu, see legendaarne sari on tõepoolest oma koha leidnud paljude üheksakümnendate noorte südametes. Aga raiuda, et pärast seda pole selles vallas midagi vaatamisväärset tehtud, on lihtsalt kitsarinnaline. Muidugi on «Sõprade» tegemised meile erilised, sest sinna on aastatega otsa kuhjunud paras ports nostalgiat. Seda iselaadi magusnukrat soojust tuleb hoida, aga elama peab ikkagi tänases päevas.