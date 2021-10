Viljandimaa ettevõtlusauhind väärtustab just meie maakonna ettevõtjate tegevust ning on võitjale siin kandis kõrgeim tunnustus. Eile kogunes ettevõtlusauhindade žürii Viljandi Park hotelli konverentsisaalis, et selgitada nominentide seast välja võitjaid.