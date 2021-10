Tänavuse hooaja ülesehitus on tinginud olukorra, kus kõigil kuuel meeskonnal on juba kümmekond mängu peetud, aga meistriliigat justkui alles alustatakse. Balti liiga on hõivanud viie klubi kalendri, HC Tallinnal on seljataga seitse Soome kõrgliiga mängu ning täies hoos on ka Eesti karikavõistlused ja eurosarjad.