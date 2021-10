Viljandi linnapeal Madis Timpsonil on õigus, kui ta leiab, et mittetulundusühingu Meie Viljandi volikogule saadetud ettepanek Jaak Joala monumendi küsimuse lahendamiseks on samm õiges suunas, sest vähemalt püütakse sellega midagi ette võtta. Samas on see samm selline, et vaevalt ta tegelikult lahendusele lähemale aitab.