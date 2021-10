JÄRGNEV ON arvamuslugu sellest, et tarkusepäeval Viljandis Uuel tänaval vikatimehe saagiks langenud tammedele sai peamiselt saatuslikuks bussipeatuse paigutamine Mivar Viva tööstushoone vastu. Täpsemalt öeldes on see siis arvamuste ja oletuste lugu, sest koosneb pea­asjalikult oletustest, kuidas jõuti otsusteni, mis viisid tosinkonna elujõus tamme maharaiumiseni.