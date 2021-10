Abja päästekomando vahetuse üle Tarmo Tehver rääkis Sakalale, et esialgsetel andmetel oli majas käetud kella 4 ajal ahju ning suitsu hakkas immitsema pärast seda. Hoone sees oli märgata, et tuli sai alguse ahju kohalt ning liikus üles vahelae sisse. Et tulekoldeid avada, avasid päästjad mootorsaega maja konstruktsioone.