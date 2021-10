Abja päästekomando vahetuse üle Tarmo Tehver rääkis Sakalale, et esialgsetel andmetel oli majas köetud kella 4 ajal ahju ning pärast seda hakkas suitsu immitsema. Hoones oli näha, et tuli oli alguse saanud ahju kohalt ning liikunud üles vahelae sisse. Et tulekolleteni jõuda, avasid päästjad mootorsaega maja konstruktsioone.