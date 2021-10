Eile otsustasid 56 riigikogu liiget võtta oma keskerakondlasest kolleegilt Mailis Repsilt saadikupuutumatus ning see võimaldab prokuratuuril esitada endisele haridus- ja teadusministrile süüdistus. Laias laastus on see, milles Repsi kahtlustatakse, Õhtulehe uurimistöö tulemusena avalikkusele juba ammu teada, kuid nüüd on oluline, millisele järeldusele jõuavad riigi vara väärkasutamise küsimustes kohtuveskid.