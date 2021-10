Oi, mulle meeldib, kui ajalooline film oma ülesannet täidab ning vaatajale mitmedimensioonilise ajarännaku kingib! Ridley Scotti lavastatud ajalooline põnevik "Viimane duell" ("The Last Duel") pakub sellist meelelahutust nautivale kinosõbrale maitseka elamuse. See, et nii võtteplatsil kui stsenaariumi kirjutades on kokku saanud vanad kamraadid Ben Affleck ja Matt Damon, on ainult boonus.