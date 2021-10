Olen vaktsineeritud. Arvan, et kui oleksin saanud enne väikese eelpõdemise (ja sellega seoses paariks päevaks halvema enesetunde), oleks mul ehk läinud kergemalt. Praeguseks saagiks on mul kahepoolne kopsupõletik, millest taastumine võtvat aega kolm kuud ja enamgi ning kopsupõletik ei ole vill kannal. Täpselt samasuguse tausta ja järelreaktsioonidega oli ka minu abikaasa, kes sai nakkuse minult «kingituseks». Tema haigus läks aga suhteliselt kergelt: ta sai omadega kodus hakkama. Kui abikaasa on juba mitu nädalat tööl käinud, siis minul on rõõm taas tööle minna alates novembrist.