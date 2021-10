26. oktoobri hommikul oli haiglas 513 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 365 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 256 ehk 70 protsenti on vaktsineerimata ja 109 ehk 30 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 70 COVID-19 haigusjuhtu. Suri kaheksa koroonaviirusega nakatunud inimest: 49-aastane mees, 62-aastane mees, 67-aastane naine, 70-aastane naine, 73-aastane mees, 76-aastane mees, 82-aastane naine ja 91-aastane naine. Lahkunutest neli oli vaktsineerimata, kolm vaktsineeritud ning ühe vaktsineerimisstaatus on täpsustamisel.

Ööpäeva jooksul manustati 5371 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 1991. Tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 20967 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 56,6 protsenti.

Viljandis saab end täna, 26. oktoobril kella 15–19 vaktsineerida lasta Vabaduse platsil Viljandi haigla bussis. Novembrist on buss Vabaduse platsil igal teisipäeval kella 16–19 ning seal on võimalik teha ka kolmandaid doose (Pfizer/Janssen). Kaasas peab olema kindlasti sertifikaat, kus on kirjas teise doosi saamise aeg. Samuti süstitakse bussis Pfizeri esimesi ja teisi doose.