Meie olukord on kriitiline. Loodetavasti ei ole tarvis tulevikus veel kraad kangemaid omadussõnu nuputama hakata, aga me teame, et see võib muutuda palju hullemaks. Praegu veel on haiglates võimalik abi saada. Plaaniline ravi on küll suuresti edasi lükatud ning nii mõnelegi inimesele tähendab see tõenäoliselt surmaotsust, aga praegu veel on kiirabiautosid, kes saavad muude hädadega kimpus olevaid inimesi haiglasse viia, veel leidub vabu voodikohti ning õdesid ja arste, kes meie eest hoolitseda jaksavad. Jah, nad on küll võib-olla lõpetamas oma 24 tundi kestnud vahetust, aga see on parem kui mitte midagi. Maailmas ei leidu piisavalt pitsasid, et neile seal teisel pool sood piisavalt suurt tänu avaldada.