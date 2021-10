Viljandi linnaraamatukogu direktor Reet Lubi ütles, et filmi raamatukogu egiidi all vähemasti Viljandimaal varem tehtud pole.

"Püüame sellega saada tähelepanu ja näidata, kui olulised on raamatukogud ja millist väärtust nad annavad," rääkis Lubi. "Raamatukogud pakuvad tegelikult palju teenuseid kõigile võrdselt. Nad kohanevad kiiresti muutuvas ühiskonnas muutuvate oludega. Lugemine on ohtlik, sest see aitab ellu viia unistusi ja siis tuleb leida uus väljakutse."