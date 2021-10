Viljandi valla kaasava eelarve suurus on 35 000 eurot.

Projekti eesmärk on idee esitaja Rein Antoni kaaskirja kohaselt rajada Kärstna spordihoone territooriumile laiale vanusegrupile sobiv madalseiklusrada. "Hetkel asub spordihoone maa-alal rannavolleplats, skate-park ja väike mänguväljak. Mänguväljak valmis mittetulundusühingu Kärstna Külaliikumine algatusel 2007. aastal ning vajab tänaseks juba värskendust," kirjutab Anton ja põhjendab kohavalikut: "Seiklusraja asukoht on kõikidele huvilistele piiranguteta ligipääsetav ja kasutatav, maa-ala servas on ka parkla."