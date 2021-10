Kindlasti olete näinud karikatuure ja meeme või kuulnud nalju poliitikutest enne ja pärast valimisi. Kõik need on üles ehitatud ühele klišeele – enne valimisi on poliitik nõus valijate ees kas või nahast välja hüppama, pärast valimisi ei tee ta neist väljagi.