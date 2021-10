Covid-19 ⟩ Maakonda lisandus ööpäevaga 71 nakatunut

Viimase 14 päeva haigestumus 100 tuhande elaniku kohta Viljandimaal on praegu maakondade arvestuses kolmandal kohal. Kehvem on seis ainult Pärnu ja Põlva maakondades.

24. oktoobri hommikuse seisuga on haiglas 466 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 333 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 225 ehk 68% on vaktsineerimata ja 108 ehk 32% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.