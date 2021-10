Projektitoetus on mõeldud kohalikule elanikkonnale ja linna külalistele suunatud ühekordsete või traditsiooniliste sündmuste ja ühistegevuste korraldamiseks, mis rikastavad linnaelu ning tõstavad linna siseriiklikku ja rahvusvahelist tuntust. Projektitoetus aitab katta selliste sündmuste ja tegevuste tehnilisi, loomingulisi, logistilisi, turunduslikke ja muid kulusid.

Projektitoetust saab taotleda juriidiline isik, kes ise ei pea olema registreeritud Viljandi linna. Linnavalitsuse kinnitusel on oluline ainult see, et tegevus, milleks toetust taotletakse, toimuks Viljandi linnas ja oleks kasuks meie linna inimestele.