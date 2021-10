Vallas alustasid sel nädalal koalitsiooniläbirääkimisi valimisliit Ühine Tee, Keskerakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), Eesti 200 ja Isamaa. Igaühel neist on oma vallavanemakandidaat: Jan Kraner, Priit Toobal, Mait Rand, Aivar Paas ja Lembit Kruuse. Neist kaks, Toobal ja Kraner, on kriminaalkorras karistatud.

Mõni aeg tagasi avaldas Sakala loo sellest, kes Viljandimaal kandideerivatest inimestest on kriminaalkaristusega. Veidi aega pärast selle artikli ilmumist jõudis toimetusse vihje, et üks kandidaat on nimekirjast välja jäänud. See on Põhja-Sakala vallavolikogusse pääsenud Jan Kraner, kes sai valimisliidus Ühine Tee enim hääli, 131.