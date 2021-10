Viljandi haigla andis neljapäeva lõuna ajal teada, et asub terviseameti korralduste kohaselt koroonaosakonna voodikohtade arvu suurendama. Hiljemalt järgmise nädala reedeks peab haigla võimekus selles vallas olema enam kui kaks korda kasvanud ning ravi peab saama vähemalt 14 patsienti. Võib ju loota, et see jääb viimaseks selliseks teateks, paraku on üsna kindel, et see nii ei jää.