Mõtlesin teha endale autojuhiloa, sest olen aru saanud, et see on asi, mida täiskasvanud inimesed teevad. Samas uute autode turul on suured tarneraskused, kasutatud autode hinnad on laes ning kütuse hindu vaadates ja arvutades, kui palju juhiluba ja auto mulle maksma läheksid, tunnen endas üha kasvamas kirge jalakäimise vastu.