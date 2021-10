Viljandimaale lisandus 75 nakatunut

22. oktoobri hommikul oli haiglas 446 koroonaviirusega nakatunud patsienti, kellest 317 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu. Nendest 206 ehk 65 protsenti on vaktsineerimata ja 111 ehk 35 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Ööpäeva jooksul avati haiglates 51 uut haigusjuhtu. Suri viis koroonaviirusega nakatunud inimest: 54- ja 61-aastane mees, 84- ja 91-aastane naine ning 95-aastane mees. Ööpäeva jooksul positiivse proovi andnutest oli 841 vaktsineerimata ja 483 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Ööpäeva jooksul manustati 2626 vaktsiinidoosi, kokku on manustatud 1 409 701 doosi. Kogu elanikkonna hõlmatus kahe doosiga on 55,2 protsenti.