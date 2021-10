Viljandlastele pangahoonena tuntud ja suuresti tühjana seisnud hoone on tegelikult ilmselt kõige magusama asukohaga terves linnas, aga lahmakatele ruumidele üürilist leida polnud lihtne ülesanne. Kui esialgu võis arvata, et linn jääbki sinna rentnikku otsima, siis ühtäkki ilmusid välja maadlejad, said rendilepingu ning vedasid pikema jututa matid ja tulevikulootused sinna sisse.