Mida päev edasi, seda valjemaks muutub sotsiaalmeedias vaktsineeritud ja teadususku inimeste meelepaha. Kuidagi on ju vaja frustratsioon välja elada ning nüüd on vaktsiinivastased põhjalikult ette võetud. Aga ma pole veel kunagi oma elus näinud, et keegi pärast sõimata saamist tunnustavalt noogutaks: «Jah, sul on õigus. Tõepoolest, ma olen üks ajudeta kringel.» Nii et pigem võiks selle energia ja aja kulutada neile, kes kuulavad. Helistada sõpradele ja olla neile toeks, käia vanaemal külas, kuni veel julgeb, ning muu hulgas mainida: «Sul on sellest teisest doosist nüüd viis kuud möödas. Tahad, käime varsti ära?»