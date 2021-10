Covid-19 ⟩ Viirus purustab rekordeid: maakonda lisandus 79 nakatunut

Kolmapäeva hommikul oli Viljandimaal terviseameti andmetel kuus koroonaviiruse kollet. Kaks neist on õppeasutuses, ülejäänud on hoolekande- ja tervishoiuasutuses, töökohal ja perekonnas. Hoolekandeasutuse ja töökoha kolle on Viljandi vallas, ülejäänud Viljandi linnas.