"See päev on käes, kui me seisame siin keset maadlusmatti. Siin see töö tulevikus tehakse ja anname endast oma parima, et lastele maadelda meeldiks," tervitas kolmapäeva pärastlõunal Viljandi maadluskeskuse pidulikule avamisele tulnuid treener Ahto Raska. Tema naasmine kodulinna oligi üks põhjus, miks siin on nüüd maadluskeskus.