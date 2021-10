Maakonnas peeti avalik debatt peaaegu igas omavalitsuses, samuti oli avatud (ehkki järjekorraga) Sakala arvamuskülg. Poliitikutel oli võimalus mõistlikkuse piires oma vaateid valijale selgitada. Olles jälginud kahte Viljandi linna poliitikute debatti ja ühte Viljandi valla oma, tundub mulle aga, et poliitikud on muutunud laisaks. Arutelud olid kuivad ja enese väljendamisega jäädi hätta. Ilmselgelt tuli enamik poliitikuid debatile lihtsalt kohale, ilma et oleks selleks «treeninud». See aga jätab suhu kehva maigu – võitlushimu oma vaadete elluviimiseks näib valija vaatenurgast olevat vähe.