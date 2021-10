Nii mõnigi inimene võib ju seda küsimust pidada kultuuriministri tagakiusamiseks, aga me kõik peame piiranguid arvestama ning keegi pole neist kõrgem. Me kõik oleme teinud oma valiku, kuidas selle olukorraga hakkama saada ning oma töö kõige paremini korraldada. Võib nõustuda endise kultuuriministri Urmas Paeti seisukohaga, et kui inimene ei ole võimeline oma tööd tegema, on täiesti loomulik, et ta loovutab selle koha kellelegi teisele. Õnnetuse tagajärjel pimedaks jäänud inimesel pole võimalik töötada autojuhina, mõne erakonnaga liitunud ajakirjanik ei saa enam ajakirjanikuna töötada ning nõnda edasi.