Kõndides õhtul või nädalavahetuse pärastlõunal linna vahel, kohtab heal juhul mõnda turisti, kuid linnakodanikud on pugenud oma kodudesse ning nende pilk on pööratud helesinise ekraani poole kapi peal või peopesas. Häbiväärselt vähe jõuab meie linna kultuuriüritusi, kus kohtaksime Eestis tuntud nägusid, rääkimata välisilmas tegijaist. Meil on ju ometi Ugala teater, Sakala keskus, pärimusmuusika ait, laululava ... Peatänaval laiutab kultuuriakadeemia, mis peaks meie linna kultuurijanustele suurel hulgal kultuuri lausa välja purskama.