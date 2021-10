Viljandis on tegelikult juba palju häid näiteid, kuidas kaamose ajal aknaid kujundada ja linna valgust tuua. Väga pikaajalise traditsiooniga on kaubamaja vaateakende dekoreerimine igal aastal uues stiilis. Aasta lõpul on Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia silma paistnud sellega, et peamaja akendel on kujutatud mitmesuguseid tegevusi projektorivalgusega. Igal aastal on oma akendega silmailu pakkunud raamatukogu, kohvikud ja muidugi ka koduaiad. Üldiselt pole see pilt aastast aastasse sugugi laita. Mõnus väike linn oma talviste tuledega!