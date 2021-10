Valimised on möödas, hääled on loetud, volikogudes on toole juurde saadud ja neist ilma jäädud. Poliitilised jõujooned on järgmiseks neljaks aastaks ümber mängitud ning järgmisel paaril päeval käiakse üksteisel usinalt kosjas, arvutatakse volikogu kohti, ennustatakse tulevikku ning muidugi püütakse neid kõige magusamaid kohti. Kellest saavad volikogude esimehed? Kellest vallavanemad? Kellest saab Viljandi linnapea?