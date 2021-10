Koostöös Eesti džässiliiduga anti välja Tiit Pauluse nimelise noore kitarrimängija preemia ning selle sai Jaagup Jürgel. «Pauluslaseks saamine on väga suur au ja mul on sellise tunnustuse üle väga hea meel,» lausus Jürgel pressiteate vahendusel.

Žürii esimees Ain Agan meenutas, et tema oli kunagi Jaagup Jürgeli õpetaja Tartu muusikakoolis ning tal on hea meel näha noormehe arengut. «Jaagup on kindlasti väärt tiitli võitu,» sõnas ta.