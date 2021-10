Ilmarise tänaval ja M. Veske puiesteel võetakse maha oma aja ära elanud kased. FOTO: Elmo Riig

Viljandi linnavalitsuse otsusega võetakse Ilmarise tänaval ja Veske puiesteel Lembitu ja Kalda puiestee vahelisel lõigul maha poolsada puud ning istutatakse hiljem sama palju teist liiki puid asemele.

Haldusameti taristu- ja heakorrateenistuse haljastuse- ja heakorraspetsialist Age Alas ütles pressiteenistuse vahendusel, et eemaldatakse 50 arukaske ja kaks pihlakat ning selle otsuse aluseks on tunamullu selgunud dendroloogiline hinnang. Asemele tuleb 52 punast tamme. Need kasvavad veidi kiiremini, kuid jäävad väiksemaks kui harilikud tammed.

«Seal kasvavad arukased on istutatud 1930. aastatel ning on nüüdseks oma eluea lõpul,» lausus Alas. «Neil on tüvelõhesid ja -vigastusi, õõnsusi, tüükaid, suurte oksaharude murdumise või lõikamise arme. Samuti on osa puid laasunud tüvede ja tipmiste võradega, mis on hõredad või milles on palju kuivanud oksi.»

Kõnealusel lõigul kasvas algul 59 kaske. Eelmisel aastal võeti maha üheksa seenpatogeenidega kahjustatud puud ning alles jäänud poolsada puud eemaldatakse nüüd.

«Suurem osa neist kaskedest kuulub neljandasse või viiendasse väärtusklassi, mis tähendab, et nende väärtus on väike,» kõneles Alas. «Kaalusime säilitada kuut kolmandasse ehk olulisse väärtusklassi kuuluvat kaske, kuid otsustasime needki eemaldada, et vältida keskkonnamuutustega kaasnevat puude murdumise riski ning asemel rajada ühtne allee.»

Kolmas väärtusklass tähendab haljastuse- ja heakorraspetsialisti sõnul, et puu on oluline ja võimaluse korral tasub säilitada.

Raietööd algavad järgmisel esmaspäeval, 25. oktoobril ja kestavad kuu lõpuni. Uued puud istutatakse asemele novembri esimese nädala jooksul, need tulevad Ignase puukoolist.

Alas märkis, et põhiliselt raietööde ajal, kuid vähesel määral ka istutamise ajal tuleb arvestada ajutiste liiklusmärkide ning võimalusega, et tee on ajutiselt suletud. Kohalikele elanikele tagatakse juurdepääs oma kinnistule.