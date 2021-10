Südamega Viljandis on päris paljudes linna planeerimist ja arendamist puudutavates küsimustes vastanduv Reformierakonnaga. Küsimus pole niivõrd platvormides ja poliitilistes hoiakutes kui volikokku pääsenud persoonide mõtete erinevuses. Raske on ette kujutada, et omavahel leiavad koostööks hea klapi tänane abilinnapea Kalvi Märtin ja valimisliidus volikokku pääsenud Ditmar Martinson, kelle vaated linna avaliku ruumi kavandamisele on olnud paljudele linnavalitsuse seisukohtadele teravalt vastanduvad. Nende koostööst võib sündida puhast kulda, aga suurem tõenäosus on näha erinevate maailmade kokkupõrget.