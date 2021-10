Täna kell 3.42 Sakalal saadetud kokkuleppe teksti kohaselt on Keskerakonna, valimisliidu Ühine tee, EKRE ja Eesti200 esindajad sõlminud hea tahte kokkuleppe alustada koalitsiooniläbirääkimisi ning teha kõik endast olenev, et need jõuaksid võimuliidu loomiseni.

Loodaval ühisrindel on koos 11 kohta 21 volikogus. Kogukonna hääl on kindlalt välistanud koostöö Ühise tee ja Keskerakonnaga, samuti pole allakirjutanute seas Isamaad.

EKRE juht Mait Rand sõnas südaöö paiku, et EKRE teeb valiku lähtuvalt sellest, kellega koostöös neil on suurem võimalus oma poliitikat ellu viia. "Meil ei ole olnud kellegagi tülisid või reetmisi ja alustame puhtalt lehelt. Eks me tunne ennast natukene lepitaja rollis. Ideaalis tahaks saavutada seda, et kogu volikogu koosseis suudab üksmeelselt koostööd teha," ütles ta.