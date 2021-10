"Vastane on liiga tagaotsa kuuluv võistkond ja oli teada, et kui me enda asjad korras hoiame, siis tuleb täpselt selline tulemus," ütles Viljandi meeskonna peatreener Tauno Lipp vahetult pärast mängu. "Ja kui me ei suuda enda poolt asju korras hoida, siis võib mänguks minna. Sellised mängud ongi tegelikult rasked: kogu aeg pead suutma fookuses mängida."