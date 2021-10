Jaoskonnakomisjoni liikmed on veidi unised ja loiud, ent heas tujus. Kuuldes, et ma ei tulnud valima, vaid olen Sakalast, võtab hetkeks maad rusutud vaikus, ent seejärel hakkab lõbus jutujärg uuesti hargnema. Komisjoni esimees Urmas Aaso annab kiire ülevaate, kuidas protsess käib – sellest on ikkagi ligi 13 aastat, kui ma viimati jaoskonnas valimas käisin. Desoaine ja maskikarp on sissepääsu juures olemas ning neid palutakse tungivalt kasutada. Sisseastunud inimene tuvastab ennast seejärel komisjoni juures isikut tõendava dokumendiga, saab valimissedeli ning võib siis peituda "kabiini". Päris kabiine ei ole, on privaatsust pakkuvad kastikesed, mille siseküljele on kinnitatud valimisnimekirjad. Seejärel langetab inimene valiku, sedel saab templi peale ja lendab kasti ülelugemisjärge ootama. Kui vaja, aidatakse inimesi ning üks kastidest on madalamal, et saaks istudes hääletada.