Möödunud nädalal pälvis Viljandi aasta õpetaja tiitli Jakobsoni kooli pedagoog Enna Audova, kelle tegemistest ja olemusest räägivad ülivõrdes nii kolleegid kui õpilased. Peale selle, et Audova on väga paindlik ja loominguline, lööb ta kaasa paljudes tunnivälistes tegemistes. Koolipere on õnnega koos, sest inimene, kes armastab oma tööd ja hoolib kaasteelistest, on väärt rohkem kui kogu maailma varandus.