Sellele järgneb kohe veel hulk küsimusi. Kui tervishoiusüsteemi ülekoormatus teeb muret – ja seda ta kahtlemata teeb –, siis milliseid samme on astutud, et see mure leeveneks? Kuhu on siis plaanitud rajada ajutised välihaiglad ning kui palju ajutisi lisatöötajaid on palgatud olukorraga tegelema? Mida täpselt tehakse siis, kui mõni ettevõte jääb koroonapiirangute eiramisega korduvalt vahele? Peaminister lubas samme. Miks politsei alles hakkab sotsiaalmeediat jälgima selliste sihilike rikkumiste tuvastamiseks? Miks me räägime tulevikuvormis, kui nakatunuid on üsna stabiilselt üle tuhande iga päev? Ilmselt võib lugeja nentida, et neid asutusi on ikka vähe, kus koroonatõendit ka päriselt kontrollitakse.