Kahtlemata on vaimse tervise probleemide märkamine, nendega tegelemine ja ka suhtumine neisse aastakümnete jooksul Eestis paranenud. Küllap on vanema põlvkonna seas veel üsna palju inimesi, kes abi ei tihka otsida või endale isegi ei tunnista, et võiksid seda vajada, ent noorema põlvkonna seas on see tabu murdumas. Õnneks või kahjuks, seda on raske öelda, sest ühest küljest on selle murdumise taga ka see, et järjest enam noori vajab vaimse tervise küsimustes abi.