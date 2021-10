Sel valimisperioodil on uus ja harjumatu katsumus tulla toime välireklaamidega. Kui aastaid kehtis Eestis reegel, et välireklaamid pidid enam kui kuu aega enne valimisi tänavalt kaduma, siis sel korral kaovad need tõenäoliselt järgmise nädala hakul ning see on kaasa toonud uusi ja senitundmatuid probleeme.