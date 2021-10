Kuigi igapäevane pisteline kontroll piirialal pole midagi tavatut, pole politsei varem nii suurte jõududega piiriäärseil teedel väljas olnud. Politseioperatsiooni juhtinud Kagu jaoskonna välijuht Kristo Lindsalu selgitas, et arvestades Leedu-Valgevene piiril toimuvat, tõstis politsei- ja päästeamet tänavu suvel oma valmisolekut juhuks, kui ebaseaduslike piiriületuste arv peaks kasvama ka Eestis.

"Sellest ajast saati on patrullid teinud nii piiriäärsel alal kui ka sisemaal pistelisi kontrolle, et tuvastada inimesi, kel pole seaduslikku alust riigis viibimiseks," kõneles Lindsalu. "Pisteliste kontrollide käigus olulisi rikkumisi ei ole leitud. Ainukesed kaks ebaseadusliku rändega seotud juhtumit Lõuna-Eestis on olnud Eesti-Venemaa välispiiril."