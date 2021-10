"Järveotsa arendamise esimene etapp on olnud edukas ning näha on, et inimeste huvi sinna elamuid ehitada pole kadunud," lausus abilinnapea Kalvi Märtin. "Tegime nüüd algust teise etapiga ja jagasime maa-ala kruntideks, mille saame võtta aluseks teede projekteerimise korraldamisel."